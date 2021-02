Covid, risale la percentuale di positivi su tamponi effettuati in Puglia

Ancora 27 decessi

Il dato pugliese attuale

Torna a salire la percentuale dei casi di positività riscontrata sui tamponi effettuati in Puglia. Ieri, 25 febbraio, è tornata all'11,25%, nettamente sopra la media nazionale. Sul territorio regionale sono stati effettuati 10.256 test rinofaringei e 1154 hanno fatto emergere contagi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati eseguiti 1.532.395 test, dai quali sono emersi complessivamente 143.770 casi di positività (il 9.38% del campione totale).Purtroppo non si arresta la scia di morte che il virus porta con sé. Ieri in Puglia si sono verificati altri 27 decessi, portando il numero dei morti a 3.865. Dei deceduti ieri, 9 risiedevano nel barese e quindi il macabro computo totale nell'Area Metropolitana di Bari è di 1233 vittime (9 a Giovinazzo).In Puglia ci sono attualmente 31.972 positivi al Sars CoV2, ben 118 in meno rispetto a mercoledì, e 30.554 si stanno curando in isolamento domiciliare. Sale leggermente il numero dei ricoverati in ospedale, diventati 1418, uno in più in confronto all'ultimo aggiornamento. Sono purtroppo in aumento i pazienti in terapia intensiva: 165 (+3).Infine i guariti, vera nota lieta di questo periodo: sono stati nelle ultime 24 ore ben 1245 portando il totale da marzo 2020 a 107.933.