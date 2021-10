Covid, risale il tasso di positività a Giovinazzo

Tasso di positività in risalita a Giovinazzo nella settimana tra l'11 ed il 17 ottobre.Lo attesta il settimanale report fornito dall'ASL Bari cheper una media dipositivi ogni ipotetici 100mila abitanti (strumento per comprendere al meglio l'andamento epidemiologico). Giovinazzo fa così un salto all'indietro ed è tornata sugli identici valori del periodo 29 settembre-3ottobre ed è in questo momento sopra la media metropolitana, attestatasi ad 8,5 casi ogni 100mila residenti.Attualmente in città ci sono 6 positivi, ma nessuno è fortunatamente ricoverato.