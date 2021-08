Covid Puglia: nessun decesso, 103 nuovi contagi e 76 guariti nelle ultime ore

Decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono 103 i positivi al Sars CoV2 emersi dall'analisi di 5905 tamponi effettuati nelle scorse ore in Puglia, pari all'1,74% del campione totale, una percentuale sotto la media nazionale. Di seguito il particolare:31 Provincia di Lecce23 Provincia di Brindisi21 Provincia di Foggia14 Area Metropolitana di Bari9 Provincia Bat2 Provincia di Taranto2 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaDa inizio pandemia sono state contagiate 259785 e 248868 pazienti sono guariti (76 nelle ultime ore).Attualmente ci sono 4235 positivi in Puglia (27 in più rispetto a domenica) e 4099 sono coloro i quali si stanno curando a casa. Sono 136 i ricoverati in ospedale (14 in meno rispetto a domenica) e tra di essi ci sono anche i 23 che lottano in terapia intensiva. Dati che lasciano sperare in una progressione più lenta dei contagi.Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore in regione ed il computo delle vittime resta di 6682, di cui 2279 nell'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo ci sono attualmente 10 positivi. In 1244 si sono contagiati da inizio pandemia e 1221 sono guariti. 17 le vittime accertate.