Covid: Puglia ancora con il 12,18% dei tamponi positivi. Ieri registrati altri 24 morti

24 decessi

Il dato di Giovinazzo

La situazione attuale in Puglia

Non si arresta il contagio da Coronavirus in Puglia ed a Giovinazzo. Nella nostra regione sono stati registrati nelle ultime ore 1.069 nuovi casi di positività su 8.775 tamponi effettuati, pari al 12,18% del totale. Si tratta di un dato ancora preoccupante, nettamene superiore al 5,05% che rappresenta la media nazionale. Per questi motivi la Puglia resterà in zona arancione anche la prossima settimana.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test, dai quali sono emersi complessivamente 120.967 casi di positività (il 9.34% del campione totale). Di questi, 46.070 sono riferibili a residenti nell'Area Metropolitana di Bari.La nostra regione ha fatto registrare anche 24 decessi nelle ultime ore e uno di essi ha riguardato una persona residente a Giovinazzo. Le vittime erano così distribuite per provincia di provenienza: 8 nel barese, 8 in provincia di Lecce, 6 nel foggiano, 2 in provincia di Taranto. Il computo totale dei morti pugliesi è perciò quindi salito a 3.150 e di questi 1.005 erano persone che vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo gli attualmente positivi sono in salita e sono 186, un +13 dall'ultimo rilevamento. Da inizio pandemia hanno contratto il Sars CoV2 581 persone, mentre in 387 si sono lasciati il virus alle spalle. Le vittime, purtroppo, da ieri sono salite a 8. Due i decessi in questo 2021.In Puglia ci sono attualmente 52.278 positivi al Covid-19, un dato in discesa rispetto al bollettino di giovedì (-70). Tra queste persone, ben 50.709 si stanno curando in isolamento domiciliare, mentre 1.569 sono i ricoverati in ospedale. Tra di essi, purtroppo, anche 168 pazienti in lotta in terapia intensiva.Buone notizie infine sul versante guariti: da inizio emergenza sanitaria sono saliti a 65.539 e nella giornata di ieri, 29 gennaio, ne sono stati registrati e quindi certificati altri 1.115.