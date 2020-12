Covid Puglia: 23 decessi e 1175 nuovi casi nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

La situazione a Giovinazzo

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che ieri, domenica 13 dicembre 2020, in Puglia, sono stati registrati 7.122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati520 nell'Area Metropolitana di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 895.620 test. 18.892 sono i pazienti guariti. 52.146 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è dicosì suddivisi:27.975 Area Metropolitana di Bari;8.482 nella Provincia di Bat;5.375 nella Provincia di Brindisi;16.303 nella Provincia di Foggia;5.608 nella Provincia di Lecce;8.725 nella Provincia di Taranto;444 attribuiti a residenti fuori regione;60 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 52146, il 3.4% dei quali è ricoverato in ospedale (1547), mentre il 96.6% (50408 persone) è in isolamento domiciliare.191 persone (4 in meno) sono ricoverate in terapia intensiva.Sono stati purtroppo registrati 23 decessi nelle ultime ore: 9 nella Bat, 6 in Capitanata, 4 nel tarantino, 2 nel barese, 2 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1934.637 Provincia di Foggia572 Area Metropolitana di Bari223 Provincia Bat202 Provincia di Taranto150 Provincia di Lecce132 Provincia di Brindisi18 residenti fuori RegioneA Giovinazzo ci sono attualmente 176 positivi, mentre le vittime da inizio pandemia sono state 6. Hanno contratto il virus in questa seconda ondata 312 persone, e 130 di essi sono guariti. In totale sono 140.