Covid, nessun morto e 208 nuovi contagi nella domenica pugliese

La situazione attuale in Puglia

Non sono stati registrati decessi per Covid-19 in Puglia nella giornata di ieri, domenica 8 agosto. Il computo delle vittime è pertanto fortunatamente rimasto a 6673 e 2278 sono state le vittime nell'Area Metropolitana di Bari.Ieri sono emersi anche 208 contagi (40 nel barese) dall'analisi di 12.543 tamponi, pari all'1,65% del campione, percentuale in lieve flessione rispetto ai giorni precedenti.Attualmente in Puglia sono quindi 3396 gli attualmente positivi in regione (136 in più rispetto a sabato) e 3285 sono i pugliesi che si stanno curando a casa. I ricoverati in ospedale sono 3 in meno rispetto al sabato, in totale 111, e tra questi 13 lottano in terapia intensiva.I guariti da inizio pandemia sono 247.687 (72 nelle ultime ore) su 257756 casi di positività (l'8.61% del campione totale) da inizio pandemia.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.