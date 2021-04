Covid: nella domenica pugliese registrati 17 decessi e 1338 guarigioni

La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

Nelle ultime ore sono stati registrati 17 decessi in Puglia, 7 nel barese, 6 nel brindisino, 2 nel tarantino, 2 nella Bat. Il computo dei morti da inizio pandemia è quindi salito a 5438. Di questi, 1911 risiedevano nel barese.Un po' di luce la si intravede grazie alle guarigioni: ne sono state ufficializzate altre 1338, che portano il totale a 163.355.Sono stati registrati anche 1278 nuovi casi su 10.201 tamponi effettuati (pari al 12,52%, nettamente sopra la media nazionale). 474 sono le persone residenti nell'Area Metropolitana di Bari risultate contagiate nelle ultime 24 ore.Gli attualmente positivi in regione sono 51.438 (-77 rispetto al sabato) e 49.264 si stanno curando a casa. Sono invece 2174 (-17) i ricoverati in ospedale e 283 i pugliesi che lottano in terapia intensiva.A Giovinazzo, con dato comunale fermo al 13 aprile, ci sarebbero 167 positivi al Sars CoV2 e 1109 sono le persone che si sono contagiate da inizio emergenza sanitaria e 914 sono i guariti. Le vittime sono state 16.