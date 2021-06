Covid, i positivi al virus in Puglia scendono sotto i 9000

I decessi

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Vietato abbassare la guardia, viste le varianti, la possibilità che il virus trovi nuova forza, ma i dati sull'epidemia in Puglia sono confortanti. Gli attualmente positivi al Sars CoV2 nella nostra regione sono 8908 (435 in meno rispetto a venerdì) e solo il 2,3%, pari a 203 pazienti (-22) è ricoverato in ospedale. Sono infatti 8706 le persone che si stanno curando a casa. Restano purtroppo 18 pugliesi in lotta in terapia intensiva a cui vanno gli auguri di tutta la comunità regionale.Nelle ultime ore sono stati registrati solo 61 nuovi contagi, emersi dall'analisi di 7142 tamponi effettuati, pari appena allo 0,85% del totale. I nuovi casi sono così suddivisi:17 Provincia di Taranto13 Provincia di Brindisi12 Provincia di Lecce11 Area Metropolitana di Bari5 Provincia Bat4 Provincia di Foggia1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuitoDal principiare dell'epidemia sono 252818 i pugliesi infettatisi e 237305 sono guariti (492 nelle ultime ore).Nelle ultime 24 ore, la Puglia ha fatto registrare 3 decessi, tutti riferiti a pazienti residenti nella Bat. Il computo delle vittime da inizio epidemia è quindi salito a 6604 e 2267 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente ci sono 9 positivi al Covid-19 sul territorio comunale. In totale, da inizio pandemia, sono stati contagiati 1232 giovinazzesi e ben 1206 sono riusciti a guarire. Le vittime sono state17, con 7 decessi nel 2020 e 10 dall'inizio del 2021. Il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91.