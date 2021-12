Covid, Giovinazzo sopra la media metropolitana per contagi dal 6 al 12 dicembre

Giungono ulteriori conferme a quanto dalla nostra testata pubblicato nelle scorse ore ( clicca qui ): l'epidemia da Covid-19 a Giovinazzo avanza più veloce nelle ultime settimane ed attualmente ci sonopositivi al virus, il dato peggiore dalla fine di maggio.Nel periodico report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari si legge che nella nostra cittadina ci sono stati ulterioriper un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti pari asuperiore a quello metropolitano attestatosi al 49,2 a fronte di 605 infezioni riscontrate.Nella settimana precedente, dal 29 novembre al 5 dicembre, i contagi erano stati 13 per un tasso del 66,6 e quindi si registra una leggera flessione.«Il report della settimana 6-12 dicembre - rimarcano dall'ASL Bari - evidenzia un aumento delle nuove positività. Il tasso settimanale sale in tutta l'Area Metropolitana di Bari a 49,2 per 100mila abitanti, il 24% in più rispetto al dato precedente. Permane un numero significativo di Comuni, pari a 20, nella fascia di casi compresa tra zero e cinque. L'attività di tracciamento e contenimento del virus Sars Cov 2 si sta facendo particolarmente intensa».Sarà fondamentale monitorare la situazione costantemente anche durante le festività natalizie, per comprendere come evolverà l'epidemia in città a gennaio. Le terze dosi di vaccino e ulteriori restrizioni non possono essere l'unica soluzione plausibile.