Covid, aumentano i ricoverati in terapia intensiva in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Aumentano purtroppo i ricoverati in terapia intensiva in Puglia. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione Puglia nella giornata di ieri, 5 agosto, sono 13 i pazienti che lottano in serie condizioni dopo aver contratto il virus. Sono invece saliti a 108 i ricoverati complessivi (+12).Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati altri 243 contagi su 10.492 tamponi effettuati, pari al 2,31% del campione totale. Attualmente sono quindi saliti a 2887 i pugliesi positivi al Covid-19 ed alle sue varianti (+158) e 2779 sono coloro i quali si stanno curando a casa. Di seguito il riepilogo dei contagi da inizio pandemia:96015 Area Metropolitana di Bari45625 Provincia di Foggia39892 Provincia di Taranto27932 Provincia di Lecce25977 Provincia Bat20218 Provincia di Brindisi865 residenti fuori regione423 di provincia di residenza non notaSono 256.947 i corregionali che hanno contratto il virus e 247389 pazienti sono guariti (85 nelle ultime ore).Non sono stati registrati decessi e pertanto il computo delle vittime è fermo a 6671. Di questi, 2277 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo sono 10 gli attualmente positivi, nessun ospedalizzato per quanto appreso dalla nostra redazione. Da inizio emergenza sanitaria sono 1244 i giovinazzesi ad aver contratto il Sars CoV2 e 1217 sono i guariti. Le vittime complessive sono state 17.