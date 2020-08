Covid, altri 41 casi positivi nell'Area metropolitana di Bari

Le dichiarazioni del direttore generale dell'Asl Bari Antonio Sanguedolce

Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Nessun decesso nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 5.402 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione doenica 30 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 16.00I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 2.708,dei quali hanno avuto esito positivo:, 14 in Capitanata, 8 nella Bat, 4 nel tarantino, uno nel leccese, uno nel brindisino.«Il bollettino epidemiologico di oggi rileva 41 casi di positività al Sars-CoV-2 in provincia di Bari , per la maggior parte riferiti a soggetti sintomatici, contatti stretti di positivi già individuati in precedenza e rientri da fuori regione. Nel dettaglio si tratta di 17 casi con sintomi che sono stati presi in carico dai pronto soccorso dei nostri ospedali su cui ci sono indagini in corso, 16 casi riscontrati nella attività di contact tracing del nostro dipartimento di prevenzione, 4 rientri dalla Sardegna, 1 rientro dalla Sicilia, 1 dalla Grecia e due pazienti sottoposti a tampone come da protocollo prima di eseguire una prestazione sanitaria».1.862 Area Metropolitana di Bari1.371 Provincia di Foggia706 Provincia di Brindisi669 Provincia di Lecce440 Provincia Bat313 Provincia di Taranto38 relativi a residenti fuori regione3 provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 303.046 test.(nessuno nelle ultime ore)., il 14.9% dei quali è ricoverato in ospedale (122) mentre l'85.1% (695 persone) è in isolamento domiciliare. Quattro pazienti sono al momento in terapia intensiva.Non sono stati registrati decessi nelle ultime ore. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò stabile a 556.161 Provincia di Foggia154 Area Metropolitana di Bari81 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione