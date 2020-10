Covid, 83 positivi in Puglia su 1.417 tamponi. Un morto nel tarantino

Un decesso nel tarantino

Il nuovo dato pugliese

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha reso noto che ieri, lunedì 5 ottobre 2020, in Puglia sono stati effettuati 1.417 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati1 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto (due casi di ieri di provincia non attribuita sono stati attribuiti oggi).I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti delle persone contagiate.Lo stesso Montanaro ha specificato che la curva epidemiologica è in crescita, ma che l'intero sistema sanitario pugliese è pronto a far fronte ad una ulteriore nuova ondata di contagi, avendo a disposizione oltre 1.600 posti letto per terapie intensive e subintensive.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è dunque complessivamente di 8.317, così suddivisi:3.327 Città Metropolitana di Bari;762 nella Provincia di Bat;780 nella Provincia di Brindisi;1.988 nella Provincia di Foggia;822 nella Provincia di Lecce;574 nella Provincia di Taranto;62 attribuiti a residenti fuori regione;2 provincia di residenza non nota (2 casi di domenica non attribuiti sono stati attribuiti lunedì).Nella giornata di ieri si è anche registrato un nuovo decesso, in provincia di Taranto. Il totale delle vittime da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 599 (169 nel barese, 1 a Giovinazzo in marzo).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 426.286 test. 4.762 sono i pazienti guariti, mentre 2.956 sono i casi attualmente positivi, l'8.6% dei quali è ricoverato in ospedale (253) ed il 91.4% (2703 persone) è in isolamento domiciliare (4 risultano ufficialmente a Giovinazzo). Purtroppo aumentano le persone in terapia intensiva in Puglia, passate da 12 a 15.