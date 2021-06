Covid: 4 morti, 19 nuovi casi e 454 guariti in Puglia nelle ultime ore

Il dato attuale in Puglia

La situazione a Giovinazzo

Sono 4 le vittime registrate sul territorio regionale nelle ultime ore a causa del Covid, nessuno nel barese, tre nel Salento ed una nel tarantino. Il computo dei decessi in Puglia è salito a 6609 e 2268 sono stati morti nell'Area Metropolitana di Bari.Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati anche registrati "solo" 19 nuovi contagi, emersi dall'analisi di 4356 tamponi, pari appena allo 0,43% del campione totale. Da inizio pandemia sono stati quindi 252882 i pugliesi infettatisi e 237853 pazienti sono guariti (454 nelle ultime ore).Di seguito il riepilogo delle infezioni per ciascuna provincia:95077 Area Metropolitana di Bari45119 Provincia di Foggia39349 Provincia di Taranto26875 Provincia di Lecce25563 Provincia Bat19723 Provincia di Brindisi806 relativi a residenti fuori regione370 di provincia di residenza non notaAl 21 giugno, ci sono nella nostra regione 8420 (439 in meno rispetto a domenica) positivi al Sars CoV2 e 8225 persone si curano in isolamento domiciliare. I ricoverati sono scesi a 195 (-9) e colo i quali lottano in terapia intensiva sono 17.A Giovinazzo ci sono attualmente 9 positivi al Sars CoV 2. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1232 i giovinazzesi che sono stati contagiati e 1206 sono riusciti a guarire. 17 le vittime accertate.