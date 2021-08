Covid, 284 nuovi casi e 286 guarigioni nelle ultime ore in Puglia

La situazione attuale

Decessi

Sono 284 i nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore in Puglia dall'analisi di 13.465 tamponi effettuati, pari al 2,1% del campione totale.I guariti sono stati 286 e complessivamente, da inizio pandemia, sono 251.180 su 262.425 infetti. Di seguito il riepilogo dei contagi:97103 Area Metropolitana di Bari46309 Provincia di Foggia40291 Provincia di Taranto29346 Provincia di Lecce27212 Provincia Bat20776 Provincia di Brindisi951 residenti fuori regione437 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 4547 positivi al Sars CoV2 (-3 rispetto a mercoledì): 4295 in isolamento domiciliare, 252 i ricoverati in ospedale (+10), tra cui 24 pazienti che occupano posti letto in terapia intensiva (uno in meno rispetto a mercoledì).La Puglia ha fatto registrare un altro decesso nelle ultime ore e sono salite a 6698 le vittime da inizio emergenza.Il dato di Giovinazzo non è stato aggiornato dal 15 agosto scorso.