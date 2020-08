Covid, 23 nuovi contagi in Puglia. In Salento sotto osservazione immigrati

I FOCOLAI TRA GLI IMMIGRATI IN SALENTO

LA SITUAZIONE NELLA TERRA DI BARI

I CASI DELLA CAPITANATA

NEL BRINDISINO POSITIVI UN RUMENO ED UN ROMANO

IL DATO PUGLIESE

Nuova impennata di contagi in Puglia: nelle ultime ore sono risultate positive al Covid-19 bensu 2.630 tamponi effettuati. Nove casi si riferiscono alla Capitanata, otto al leccese, tre alla Città Metropolitana di Bari, due alla provincia di Brindisi e in un caso si tratta di persona residente fuori regione. I contagiati da inizio emergenza in Puglia salgono così a 4.678 su 249.211 test effettuati.«I casi odierniil cui arrivo è stato gestito dalla Prefettura di Lecce - ha spiegato il Direttore generale della Asl Lecce-. Siamo intervenuti in sinergia con le forze dell'ordine per le tempestive valutazioni sanitarie e l'effettuazione dei tamponi. I casi sospetti sono già stati inviati in strutture idonee per l'isolamento».Nella Città Metropolitana di Bari «due casi positivi di quelli registrati nelle ultime 24 ore riguardano contatti stretti già posti in isolamento sanitario, il terzo èper il quale sono già state attivate le indagini epidemiologiche per individuare i contatti stretti». A riferirlo è il Direttore Generale dell'AslGli otto casi della provincia di Foggia sono collegabili a focolai preesisenti, ha spiegato il Dg dell'Asl Foggia,. «Sono tutti in buone condizioni di salute.con patologie pregresse, attualmente ricoverato al Policlinico di Foggia. La situazione è sotto controllo».«I due casi registrati in provincia di Brindisi - ha affermato il Dg Asl Brindisi- provengono da fuori regione. Il primo, i, ha aderito alla nostra richiesta di sottoporsi al tampone volontario, che ha rivelato la positività al Covid. Il secondo caso,ha avuto un rialzo febbrile e si è sottoposto al tampone. In entrambi i casi, è stata ricostruita la rete dei contatti e sono state predisposte le misure di isolamento fiduciario».In Puglia ci sono attualmente 152 persone positive al virus, di cui 24 ricoverate in ospedale e 128 in isolamento domiciliare fiduciario (una a Giovinazzo). Salgono fortunatamente i guariti, arrivati a 3.973. Non si sono registrati decessi e quindi il numero delle vittime resta di 553.