Covid-19, un positivo a Giovinazzo. Viene dall'estero

Una persona proveniente dall'estero ed ospitata a GiovinazzoLo ha annunciato poco fa il Sindaco Tommaso Depalma. Il caso era tra quelli registrati già nelle scorse giornate e il paziente sarebbe in via di guarigione e si trova in totale isolamento con spostamenti e contatti tracciati da giorni dalla ASL Bari. Di seguito il post completo apparso sulla sua pagina ufficiale Facebook.