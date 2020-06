Covid-19, un nuovo caso di positività in Puglia

CONTAGI

DECESSI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

In Puglia, nelle ultime ore, è stato registrato un nuovo caso di positività al Covid-19 nella provincia di Foggia. Il totale è quindi salito a 4.520 su 158.828 tamponi effettuati complessivamente. Non si registrano fortunatamente decessi. Di seguito il computo di contagi e vittime suddiviso per province.1489 Area Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1164 Provincia di Foggia658 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia Bat280 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione153 Provincia di Foggia149 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce64 Provincia Bat63 Provincia di Brindisi31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneGli attualmente positivi in Puglia sono 255 ed un caso riguarda ancora una persona residente a Giovinazzo. In ospedale sono ricoverati 31 pazienti, di cui uno solo in terapia intensiva. A casa si curano 223 pugliesi, 48 in meno rispetto all'ultimo bollettino. Sui 4.520 ammalati, ben 3.727 si sono lasciati il virus alle spalle.