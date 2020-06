Covid-19, un altro morto nel barese

DECESSI

DUE NUOVI CONTAGIATI

LA SITUAZIONE IN PUGLIA

Due nuovi decessi per Covid-19 sono stati registrati nella giornata di ieri ed uno di essi ha riguardato la ex provincia di Bari. L'altra vittima era della Bat. Il totale dei decessi da inizio pandemia è salito così a 532. Di seguito la suddivisione per ciascuna provincia pugliese.151 Provincia di Foggia147 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia di Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneCi sono 2 nuove persone risultate contagiate sui 2.522 tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore. Una è del brindisino, l'altra della provincia di Foggia. Il totale di persone infettatesi da inizio pandemia è giunto quindi a quota 4.515, su 143.844 test orofaringei effettuati. Ecco il riassunto per singola provincia1488 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1164 Provincia di Foggia655 Provincia di Brindisi519 Provincia di Lecce380 Provincia di Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto28 relativi a domiciliati fuori regioneIl dato pugliese racconta di 439 persone ancora positive al virus, di cui una a Giovinazzo, mentre i guariti complessivi sono 3.544. A casa si stanno curando in isolamento domiciliare 376 pugliesi, a fronte di 61 persone che sono ancora ricoverate in ospedale. Di queste ancora 2, purtroppo, lottano in terapia intensiva.