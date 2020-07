Covid-19, stabile il numero dei ricoverati: sono 10

LA SITUAZIONE PUGLIESE

Non si sono registrati nuovi contagi da Covid-19 in Puglia nelle ultime ore, sui 2.661 tamponi effettuati (il totale dei test da inizio emergenza sanitaria è salito a 204.917). Il numero dei pugliesi che sono stati contagiati resta pertanto stabile a 4.541, con 1.494 casi nella ex provincia di Bari.Non ci sono stati nemmeno decessi e per fortuna il numero delle vittime è rimasto aggiornato a lunedì: sono 547 (151 nella Città Metropolitana di Bari, 1 a Giovinazzo).

In Puglia al momento ci sono 68 persone positive (nessuna è di Giovinazzo), dato stabile nelle ultime 48 ore, con 58 persone che si stanno curando a casa e solo 10 ricoverate in ospedale. Nessuno dei pazienti si trova in terapia intensiva dal 22 giugno scorso. Stabile anche il dato delle persone guarite dal virus che resta di 3.926.