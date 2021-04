Covid-19, scende il numero dei ricoverati in Puglia

33 decessi

Il dato di Giovinazzo

Sonoi ricoverati pugliesi. Un dato incoraggiante, per la prima volta sotto quota 2000. In terapia intensiva sono ricoverate 243 persone, mentre a casa si stanno curando 47.074 pazienti. Il totale degli attualmente positivi al Covid-19 in regione è di 49.062.Nelle ultime ore sono stati effettuati 13.331 tamponi e 1255 hanno fatto emergere altrettanti nuovi contagi, pari al 9,41% del campione totale. Da inizio pandemia sono 227.978 i pugliesi che si sono ammalati.I guariti sono diventati 173.251 dopo la negativizzazione di altri 1357 nostri conterranei.La giornata di ieri, 24 aprile, ha fatto purtroppo registrare anche altri 33 decessi: 12 nella Bat, 11 nel barese, 5 nel tarantino, 2 nel leccese, 2 in Capitanata, 1 residente fuori regione. I deceduti dell'Area Metropolitana di Bari dal principio dell'emergenza sanitaria sono 2003 e complessivamente in Puglia sono morte 5665 persone per Sars CoV2.In totale, da inizio pandemia, a Giovinazzo si sono ammalate 1140 persone, mentre 987 (+73) sono i guariti e 16 sono state le vittime complessive accertate per Covid-19.