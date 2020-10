Covid-19, registrati 7 decessi in Puglia nelle ultime ore. I positivi a Giovinazzo salgono a 10

ALTRI 257 CONTAGI

COSÌ A GIOVINAZZO

LA SITUAZIONE ATTUALE

La Puglia fa registrare il record negativo di decessi dal mese di aprile. Nella giornata di ieri, 15 ottobre, infatti, ci sono stati ben 7 decessi, 4 nel barese e 3 nel foggiano. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è quindi purtroppo salito a 625, suddiviso come segue:181Città Metropolitana di Bari179 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Barletta - Andria - Trani50 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneSul territorio regionale sono stati registrati nelle ultime ore anche 257 nuovi positivi (su ben 5.346 tamponi effettuati), di cui 144 nel barese, 40 nel tarantino, 27 nella Bat, 25 in Capitanata, 12 nel brindisino, 8 nel basso Salento, uno riferito a persona con residenza fuori regione. Il totale dei contagiati da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 10.421 in Puglia.4308 Città Metropolitana di Bari2487 Provincia di Foggia969 Provincia Barletta-Andria-Trani919 Provincia di Lecce829 Provincia di Brindisi825 Provincia di Taranto80 relativi a residenti fuori regione4 provincia di residenza non notasecondo fonti comunali. Uno di essi sarebbe un anziano ricoverato in ospedale, mentre una donna del posto è in isolamento a Molfetta. Infine una persona di Bari sta combattendo il virus in un domicilio giovinazzese.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 473.161 test rino-oro-faringei. 5.387 pazienti sono risultati guariti (70 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono pertanto 4.409, il 7.8% dei quali è ricoverato in ospedale (345, undici in più rispetto a mercoledì) mentre il 92.2% (4064 persone) è in isolamento domiciliare (5 casi a Giovinazzo). 26 pazienti sono al momento in terapia intensiva.