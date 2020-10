Covid-19: registrati 4 morti e 106 nuovi contagi in Puglia

Quattro decessi

La suddivisione dei decessi in ciascuna provincia

Il dato pugliese

Sono 106 i nuovi contagi da Covid-19 registratisi in Puglia nelle ultime ventiquattr'ore e sono così suddivisi: 30 nell'Area Metropolitana di Bari, 26 in Capitanata, 25 nel tarantino, 15 nella Bat, 7 nel leccese, 3 nel brindisino. I casi totali da inizio emergenza sanitaria sono quindi saliti ad 8.423. Le ASL di riferimento hanno avviato il tracciamento per identificare i contatti delle persone infette.La Puglia ha fatto registrare ieri, martedì 6 ottobre, 4 nuovi decessi per Sars CoV2, dato peggiore in una giornata dallo scorso aprile. Si tratta di due persone residenti nel barese, una salentina e di un paziente del foggiano. Il totale delle vittime del virus nella nostra regione è salito a 603 (171 nella Città Metropolitana di Bari, che è quella che adesso conta più morti, e 1 a Giovinazzo nel marzo scorso).171 Città Metropolitana di Bari170 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat47 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in Puglia 430702 test rino-oro-faringei. Gli attualmente positivi sono 2.991, l'8.9% dei quali è ricoverato in ospedale, pari a 265 pazienti, mentre il 91.1% (2726 persone) è in isolamento domiciliare. Tra questi anche i 4 positivi di Giovinazzo. 21 pazienti sono al momento in terapia intensiva (un dato che preoccupa). Un numero in crescita ma che il Direttore Dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro, ha definito per fortuna basso e che non sovraccarica le strutture sanitarie.Infine le buone notizie: 4829 pazienti sono risultati guariti, ben 67 nelle ultime ore.