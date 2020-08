Covid-19, registrati 20 nuovi casi in Puglia

I CASI NEL BARESE

NESSUN DECESSO NELLE ULTIME ORE

IL DATO ATTUALE

Inizia a farsi nuovamente preoccupante la situazione contagi in Puglia, con alcuni focolai attivi in Capitanata e nella provincia di Lecce.sono stati infatti registrati nelle ultime ore,. Il totale delle persone infettatesi nella nostra regione è quindi salito 4.631, di cui 1.508 nella nostra Città Metropolitana. I 20 positivi al virus sono risultati dall'analisi di 1.832 tamponi effettuati.Sotto accusa negli ultimi giorni gli arrivi da regioni settentrionali molto colpite, con possibili diversi asintomatici, e la movida sconsiderata, aiutata da provvedimenti regionali francamente incomprensibili che hanno permesso la riapertura di molti locali scarsamente o per niente controllati.Il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce con riferimento ai quattro casi della Città Metropolitana dichiara: «Sono casi appartenenti a due nuclei familiari diversi individuati grazie alla sorveglianza attiva e allo screening. Presentano tutti sintomi lievi ed è già in corso l'attività di indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti».Una notizia incoraggiante arriva invece sul fronte decessi: non se ne registrano nelle ultime 24 ore e pertanto il computo delle vittime pugliesi resta di 552, una delle quali era giovinazzese.La Puglia ha attualmente 112 persone positive sul suo territorio. Di esse, 93 persone sono in isolamento domiciliare (una anche a Giovinazzo) e 19, dato purtroppo in aumento, sono ricoverate in ospedale. I guariti sono 4 in più ed hanno toccato quota 3.967 (10 a Giovinazzo) su 4.631 casi complessivi ufficialmente registrati.