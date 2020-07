Covid-19, quattro nuovi casi in Puglia. Uno nel barese

CONTAGI



DECESSI

IL DATO PUGLIESE ATTUALE

In Puglia, nelle ultime ore, si sono registrati. Tre riguardano un intero nucleo familiare salentino di rientro dal Brasile e uno afferisce ad una persona residente nell'ex provincia di Bari. I casi sono emersi dall'analisi di 2.018 tamponi ed in totale salgono a 4.540 le persone infettatesi da inizio emergenza sanitaria.Tutti i test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.La buona notizia arriva dai decessi: per un altro giorno ancora non se ne registrano nella nostra regione, col macabro conteggio fermo a 546.Di seguito la suddivisione dei contagi e delle vittime per provincia.1493 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1169 Provincia di Foggia660 Provincia di Brindisi525 Provincia di Lecce382 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto30 relativi a residenti fuori regione158 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneI positivi sul territorio regionale sono attualmente 72 e nessuno è di Giovinazzo, senza infetti dal 24 giugno scorso. Tra questi solo 13 sono ricoverati in ospedale, ma tra di essi non vi sono pazienti in terapia intensiva. In 59 si stanno curando in isolamento domiciliare. I pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle sono 3.922 (10 sono giovinazzesi) sui 4.540 casi accertati.