Covid-19 Puglia: superati i 132mila guariti. Ma ieri registrati altri 38 morti

La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

Per una volta vogliamo partire con una buona notizia: con i 1108 registrati ieri, 24 marzo, in Puglia sono 132.020 i guariti da inizio pandemia su 180.746 persone che hanno contratto il Covid-19.Nelle ultime ore purtroppo sono state registrate altre 38 vittime: 23 nel barese, 4 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 3 nella Bat, 2 in Capitanata, 2 nel brindisino. Il totale dei morti dal principiare dell'emergenza sanitaria in regione è così salito a 4569.La provincia più colpita è l'Area Metropolitana di Bari, con 1509 vittime accertate.In Puglia ci sono attualmente 44157 positivi al Sars Cov2 e tra di essi 42.169 sono coloro i quali si stanno curando a casa. In ospedale sono occupati 1988 posti letto (-13 rispetto al martedì) e 224 sono i ricoverati in terapia intensiva. Una pressione sul personale sanitario che i vertici regionali hanno già evidenziato non potersi reggere a lungo. La speranza è che nuove e più restrittive decisioni possano giungere nelle prossime ore.A Giovinazzo il dato è aggiornato al 21 marzo e racconta di 111 attualmente positivi al Coronavirus, 920 persone che lo hanno contratto, 779 quelli che sono guariti e purtroppo 11 sono state le vittime.