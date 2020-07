Covid-19, nuovo caso positivo nella Città Metropolitana di Bari

I guariti sono 3.924. Non ci sono pazienti in terapia intensiva

La Regione Puglia ha reso noto che nella giornata di sabato, 11 luglio, è stato registratosui 1.717 tamponi effettuati. Il caso riguarda una persona residente nella Città Metropolitana di Bari, dove i casi di contagio da inizio emergenza sanitaria diventano così 1.494, la provincia pugliese con più persone infettatesi.Non si registrano fortunatamente decessi, che restano complessivamentein tutta la Puglia. Uno solo ha riguardato una persona di Giovinazzo. La provincia con più vittime è il foggiano, con 158 morti, mentre il barese ha purtroppo visto andarsene 151 persone.La situazione attuale in regione vede 71 persone positive al virus e di queste 59 sono in isolamento domiciliare e solo 12 ricoverate in ospedale. Nessun paziente è in terapia intensiva dal 22 giugno scorso.I guariti, infine, sonodue in più nelle ultime ore. Dieci di essi erano di Giovinazzo.