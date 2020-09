Covid-19, in Puglia registrati altri 99 casi su 3.611 tamponi effettuati

Le dichiarazioni dei direttori generali delle Asl pugliesi

Il dato attuale in Puglia

Sono 6.139 i contagiati dal Covid-19 in Puglia da inizio pandemia. Il dato è stato aggiornato nella serata di ieri, 9 settembre, e comprende altriemersi dall'analisi di 3.611 tamponi. Di questi beni cui Giovinazzo è parte. I casi accertati a Giovinazzo sono 8, ma non si hanno da giorni notizie sulla eventuale negativizzazione di alcuni pazienti in via di guarigione. Gli altri contagiati sono così suddivisi: 11 in Capitanata, 11 nella Bat, 5 nel leccese, 3 nel tarantino, uno residente fuori regione. Tra i casi dell'ex provincia barese, da ieri sera ce ne sono altri 4 nella vicina Terlizzi, che oggi conta 6 positivi.Non si sono registrati decessi nelle ultime ore ed il totale delle vittime del Covid-19 resta fermo a 567.Asl Bt, Alessandro Delle Donne«Sono 11 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat. Di questi 3 sono contatti stretti di casi positivi dei giorni scorsi, 4 sono sintomatici e sugli altri sono in corso le indagini del dipartimento di prevenzione».Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone«Sono quattro i casi positivi in provincia di Brindisi. I primi due sono cittadini albanesi rientrati in Puglia nei giorni scorsi, il terzo è un cittadino afgano richiedente asilo, ricoverato nel reparto di malattie infettive del Perrino. Il quarto è un rientro dalla Spagna: tutti i suoi familiari sono già stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi».Asl Foggia, Vito Piazzolla«Le nuove positività registrate in data odierna in provincia di Foggia sono 11. Si tratta di: 8 contatti di casi già noti; 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 1 persona sintomatica individuata grazie alla segnalazione del medico di medicina generale. Tutti sono stati già presi in carico dalla Asl che, attraverso il servizio di Igiene, sta effettuando le dovute indagini epidemiologiche».Asl Lecce, Rodolfo Rollo«Sono 5 i casi registrati oggi dalla Asl Lecce: 3 fanno parte dello stesso nucleo famigliare e su di loro sono in corso le indagini epidemiologiche, uno è un contatto stretto di un caso noto ed era già in isolamento, uno è un residente rientrato dalla Grecia».Asl Taranto, Stefano Rossi«I casi Covid di Taranto sono da attribuire a contatti stretti di casi registrati positivi nei giorni scorsi.Sono pazienti asintomatici seguiti costantemente dal dipartimento di prevenzione attraverso i tecnici e medici. I pazienti ricoverati presso reparto infettivi del "Moscati" sono 30. Al momento non vi è alcun ricovero presso la terapia intensiva».Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 335.530 test. 4158 pazienti sono risultati guariti (4 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi sono quindi 1414 (8 ufficialmente a Giovinazzo), il 12.6% dei quali è ricoverato in ospedale (178) mentre l'87.4% (1236 persone) è in isolamento domiciliare. Sei pazienti sono al momento in terapia intensiva.