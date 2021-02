Covid-19: in Puglia dichiarati 995 guariti nelle ultime ore. Ma ci sono anche 28 morti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare 28 decessi nelle ultime ore: 12 nella Bat, 6 nel tarantino, 5 nel barese, 3 in Capitanata, 1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione. Il totale dei positivi al Coronavirus deceduti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pertanto salito a 3582. Tra di essi, ben 1151 risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, sono state ufficializzate anche 995 guarigioni dal virus. In questo caso il computo è di 89.320 pazienti guariti da inizio pandemia.Nella nostra regione sono stati effettuati anche 9347 tamponi rinofaringei nelle ultime 24 ore e 995 (pari al 10,11% del totale) hanno dato esito positivo al Covid-19 e 315 fanno riferimento a persone residenti nel barese.Il totale degli attualmente positivi è sceso a 41.522, mentre il 96,3% di essi si sta curando a casa. In ospedale sono ricoverate 1548 persone, 48 in meno rispetto al bollettino del venerdì.Non ha subito variazioni ufficiali il dato giovinazzese, aggiornato al 9 febbraio scorso: sul territorio comunale ci sarebbero 139 attualmente positivi al Sars CoV2, mentre 674 sono i giovinazzesi che hanno contratto il virus dal marzo 2020 ad oggi. In 535 sono guariti e purtroppo vi sono state anche 9 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 6 nel 2020 e 3 nel 2021.