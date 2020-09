Covid-19, in Puglia altri 38 casi. I positivi salgono ad 844

LE DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE ASL BARI

Sono 38 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Puglia, risultati dall'analisi di 1.974 tamponi.6 la Capitanata, 2 la Bat, uno il leccese ed uno arriva da fuori regione. Complessivamente, da inizio pandemia, i contagiati sono 5.440 su 303.046 test rino-oro-faringei effettuati. Fortunatamente non si sono registrati decessi e così il computo delle vittime è rimasto di 556.Così si è espresso Antonio Sanguedolce, direttore della Asl Bari:1890 Città Metropolitana di Bari (19 a Giovinazzo)1377 Provincia di Foggia706 Provincia di Brindisi670 Provincia di Lecce442 Provincia Bat313 Provincia di Taranto39 relativi a residenti fuori regione3 provincia di residenza non nota161 Provincia di Foggia154 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)81 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori regione4.040 pazienti sono guariti, ben 11 nelle ultime ore. I casi attualmente positivi sono quindi 844, di cui 123 ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva. Sono 721 invece quelli che si stanno curando in isolamento domiciliare (8 a Giovinazzo, in attesa della conferma di una negativizzazione).