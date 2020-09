Covid-19 in Puglia: 3 morti e 99 nuovi contagi su 4.577 tamponi. A Giovinazzo i positivi restano 4

La situazione giovinazzese

Tre decessi nelle ultime ore

Il dato pugliese

Sono 99 i nuovi contagi da Covid-19 registratisi in Puglia nelle ultime ore e sono così suddivisi: 33 nel foggiano, 32 nell'Area Metropolitana di Bari, 30 nella Bat, 2 nel tarantino, 2 nel leccese, uno relativo a un residente fuori regione. Il totale dei casi da inizio pandemia è salito a 7.786.Nella giornata di ieri, 30 settembre, il Sindaco Tommaso Depalma ha reso noto che a Giovinazzo ci sono attualmente 4 casi di positività, due dei quali sono riferiti a contagi in isolamento domiciliare da inizio settembre ed in via di guarigione. Sono guariti tutti i ragazzi tornati infetti da Malta e questa è un'ottima notizia.Sono stati registrati tre decessi nelle ultime ore: due nel foggiano e uno nella Bat relativo a un 75enne ricoverato al "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 595.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 409.364 test. 4675 pazienti sono risultati guariti (53 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2516, il 9.1% dei quali è ricoverato in ospedale (229) mentre il 90.9% (2287 persone) è in isolamento domiciliare. Dieci pazienti sono al momento in terapia intensiva.