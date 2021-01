Covid-19: in Puglia 11 morti e 944 guariti nelle ultime ore

Quasi mille guariti nelle ultime 24 ore

La situazione attuale in Puglia

Giovinazzo ancora senza aggiornamenti

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore altri 11 decessi per il Covid-19, sette dei quali nel barese. Le altre vittime sono così suddivise per provincia di residenza: 3 nel tarantino ed una in Capitanata. Quella con maggior numero di morti resta l'Area Metropolitana di Bari, salita tristemente a 933, mentre il totale dei decessi in regione da inizio pandemia è salito a 2.986.La nostra regione ha fatto anche registrare ben 944 guarigioni dal virus nelle ultime ore e questo è un dato certamente confortante. Il computo complessivo di pazienti che, dal principiare dell'emergenza sanitaria, si sono lasciati il virus alle spalle è salito a 57.555.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.333 tamponi rinofaringei e 1.023 di essi (pari al 9,90%) ha dato esito positivo al Sars CoV2.Attualmente sono 54.615 i positivi nella nostra terra, ma di questi il 97,2% si sta curando a casa. In ospedale, sono invece ricoverati 1.540 pazienti, dato in netta salita (+60 rispetto all'ultimo bollettino) e questi 159 lottano in terapia intensiva.Purtroppo il Comune di Giovinazzo non ha reso noti gli aggiornamenti sulla curva epidemiologica in città. Con dato aggiornato al 18 gennaio, risultano 173 i positivi sul territorio comunale, 308 i guariti e 488 le persone che hanno contratto il virus. Le vittime sono state 7, l'ultima delle quali deceduta ad inizio gennaio.