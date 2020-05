Covid-19, ieri nessun decesso e 10 positivi in Puglia

Una buona notizia ed una meno buona. In Puglia, secondo quanto riferito nella serata di ieri dal Presidente regionale, Michele Emiliano, non ci sono stati decessi per il Coronavirus. Le vittimeTuttavia vi sonosui 2.110 tamponi eseguiti (lo 0,47% del totale), di cui uno solo riguardante persone residenti nell'Area Metropolitana di Bari. Gli altri casi riguardano il foggiano (4) e la provincia di Brindisi (5).Il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 87.687 ed i contagiati pugliesi sono complessivamente, mentre gli attualmente positivi sono 2.181. Tra di essi 285 sono in ospedale, e di questi. 1.873 persone sono in osservazione in isolamento domiciliare.Ottime notizie dai guariti, che a tutto ieri, 15 maggio, in Puglia sono, 81 in più nelle ultime ventiquattro ore.