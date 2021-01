Covid-19: aumentano i ricoverati in terapia intensiva in Puglia

Altri 32 decessi

La situazione attuale: positivi e guariti

Nessun aggiornamento a Giovinazzo

In salita i ricoveri in terapia intensiva in Puglia nelle ultime 24 ore. Attualmente sono ospedalizzate 1549 persone, ma di queste 169 lottano in terapia intensiva (+5 rispetto a domenica). I tamponi effettuati sono stati 3.949 e 401 (pari al 10,15%) hanno dato esito positivo al Covid-19. Una percentuale che non lascia tranquilli, quasi il doppio di quella nazionale ferma al 5,98%.Ci sono stati anche 32 decessi, così suddivisi per provincia: 16 nel barese, 8 in Capitanata, 4 nella Bat, 3 in provincia di Taranto, 1 nel brindisino. Il computo dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3032 e di questi 955 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente in Puglia ci sono 54.382 positivi al Sars CoV2 ed il 97,2% di essi si sta curando a casa. Un dato complessivo in discesa con 682 persone che hanno ottenuto tampone negativo.Interessanti i numeri relativi ai guariti: nelle ultime ore ne sono stati registrati altri 1.057 ed il totale da inizio emergenza sanitaria è salito a 59.097.A Giovinazzo non ci sono aggiornamenti da circa una settimana. Gli ultimi dati ufficiali comunicati dal Comune raccontavano di 488 persone che avevano contratto il virus, 308 guariti e 7 decessi da inizio pandemia. I morti sono stati 7.