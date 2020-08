Covid-19, altri 8 contagi in Puglia. Ed i positivi ora sono 120

IL DATO ATTUALE AGGIORNATO

Sale nuovamente la curva dei contagi in Puglia. Nelle ultime ore, nella nostra regione sono risultate positive al Covid-19 altre 8 persone su 1.473 tamponi effettuati. In totale, da inizio emergenza sanitaria, i contagiati sono stati 4.639. Degli otto positivi, nessuno è residente nell'ex provincia barese. Sei sono i casi del foggiano, uno a testa per basso Salento e brindisino.La buona notizia è che non ci sono stati decessi per il secondo giorno consecutivo e quindi il triste conteggio delle vittime resta fermo a 552, di cui 153 nella Città Metropolitana di Bari ed una a Giovinazzo.In Puglia ci sono al momento 120 persone positive, un dato in crescita costante che non può non preoccupare e che ha inevitabilmente acceso il dibattito su aperture locali, movida, controlli allentati. Il focolaio più importante è attualmente nel foggiano, ma vengono tenute sotto controllo possibili evoluzioni in Salento. In ospedale sono ricoverati 20 persone, nessuna per fortuna in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si curano 100 pugliesi (una persona a Giovinazzo in via di guarigione, ma non è un residente, ndr). Il numero dei guariti è fermo a 3.967 su 4.639 casi complessivi.