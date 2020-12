Covid-19: 1011 positivi registrati in Puglia nella giornata di Natale

I decessi verificatisi nelle ultime ore

I guariti, le terapie intensive e gli attualmente positivi

A Giovinazzo situazione invariata

I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 7540, 1011 dei quali (pari al 13.40%) hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:512 Area Metropolitana di Bari240 Provincia di Foggia110 Provincia di Taranto52 Provincia di Brindisi50 Provincia Bat43 Provincia di Lecce4 residenti fuori regioneSono stati purtroppo registrati 26 decessi nelle ultime ore: 13 nel barese, 4 in Capitanata, 4 nel tarantino, 3 nella Bat, 2 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2310, 691 dei quali hanno riguardato residenti nell'Area Metropolitana di Bari.29775 pazienti sono guariti, 527 solo nelle ultime ore, un dato incoraggiante. In ospedale ci sono 1422 persone, 172 delle quali lottano in terapia intensiva. Il totale dei positivi in Puglia è complessivamente salito a 53589 ed oltre il 97% di essi si sta curando a casa.Non ci sono aggiornamenti su Giovinazzo: restano 184 persone attualmente positive. Da inizio seconda ondata sono guarite circa 170 persone (il dato è ufficioso), mentre oltre 360 hanno contratto il virus. Sul territorio cittadino si contano purtroppo, come anticipato, anche 6 vittime dall'inizio della pandemia.