Covid, 140 i guariti a Giovinazzo da inizio emergenza

55 MORTI NEGLI ULTIMI GIORNI

LA SITUAZIONE A GIOVINAZZO

IL DATO PUGLIESE ATTUALE

Il bollettino diffuso dalla Regione Puglia nella serata di ieri, 10 dicembre, ha reso ufficiali altri 1332 casi di positività al Covid-19, emersi dall'analisi di ben 11.168 tamponi, pari all'11,83%.Un dato in netto calo rispetto ai giorni precedenti e che mette insieme i numeri di alcune giornate precedenti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 867066 test, dai quali sono emersi complessivamente 68506 casi di positività.Sono stati purtroppo registrati 55 decessi in regione nelle ultime ore: 27 nel foggiano, 15 nella Città Metropolitana di Bari, 7 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 2 residenti fuori regione, 1 nella Bat. Il computo totale dei positivi al deceduti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 1834, 554 nell'Area Metropolitana di Bari., ha spiegato l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.In Puglia ci sono attualmente 48.802 positivi. In 47002 si stanno curando a casa, mentre 1600 sono ricoverati in ospedale, un calo di 39 unità in sole 24 ore. Tra di essi, purtroppo, 200 lottano in terapia intensiva.I guariti aumentano ancora: 545 persone si sono lasciate il virus alle spalle negli ultimi giorni (si tratta di una somma) ed il totale da inizio pandemia è salito a 17.870.