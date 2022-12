Countdown con Corona: il Capodanno in Piazza a Terlizzi

La fine dell'anno, l'inizio del divertimento. Cominciare ilcol piede giusto è un buon auspicio per tutto l'anno.Dopo due anni di limiti e di restrizioni legati alla pandemia da covid-19, quest'anno aè tempo die diin. Ritornano gli abbracci, le urla, i sorrisi e le canzoni. Un evento targatodegli anni '90. L'artista si esibirà a Terlizzi prima della mezzanotte, per aspettare il countdown con tutti i presenti. Le sue performance continueranno anche dopo la mezzanotte. Corona eseguirà pezzi immortali quali "Rhythm of the night", "Baby Baby" e "Try me Out".Ma la festa non si ferma qui. L'artista sarà preceduta da giovani talenti emergenti, che allieteranno le ultime ore della notte del 31 dicembre.Le prime ore del 1 gennaio saranno altrettanto calde e ricche di sorprese grazie a undedicato a tutte le generazioni. Il contributo dispazierà dalla musica italiana degli anni '80 e '90, per un ritorno ai vecchi tempi sino al reggaeton e al pop più amato dai giovani e dai teenagers.Piazza Cavour si prepara ad accogliere i suoi abitanti, ma anche gli spettatori che vorranno recarsi a Terlizzi dai paesi limitrofi per vivere un Capodanno indimenticabile. Uno di quelli che si vivono una notte, ma si ricordano per sempre.