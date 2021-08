Coronavirus, un morto e 361 nuovi contagi in Puglia nelle ultime ore

La situazione in Puglia

La Puglia ha fatto registrare un decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il computo delle vittime in regione è pertanto salito a 6678. Questo il riepilogo:2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi40 residenti fuori Regione21 di provincia di residenza non notaI 14.333 tamponi effettuati nelle ultime ore in regione hanno fatto emergere 361 nuovi contagi, pari al 2,51% del campione totale, percentuale in lento ma costante aumento nelle ultime giornate. Questo il riepilogo:82 Area Metropolitana di Bari​78 Provincia Bat76 Provincia di Lecce45 Provincia di Brindisi41 Provincia di Foggia28 Provincia di Taranto8 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non notaAttualmente i positivi al Sars CoV2 sfiorano i 4000: sono esattamente 3960 (98 in più rispetto a giovedì), dei quali 3814 in isolamento domiciliare, 146 ricoverati in ospedale (-2 nelle scorse 24 ore). Tra di essi ci sono anche 21 pazienti che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in meno rispetto a giovedì).Sono guariti 248.526 pazienti (262 nelle ultime ore) su 259164 casi di positività.Il dato di Giovinazzo aggiornato sarà pubblicato nelle prossime ore.