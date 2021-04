Coronavirus: superati i 5000 morti in Puglia da inizio pandemia

I contagi ed il dato pugliese aggiornato

Il dato di Giovinazzo non aggiornato

Sonole vittime del Coronavirus in Puglia da inizio pandemia. A comunicarlo nella serata di ieri, 6 aprile, la Regione Puglia.Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 70, con ben 50 decessi nel barese. Ma l'Assessore alla Sanità,, ha evidenziato quanto segue: «Sono(ieri, ndr). Nel bollettino compare però un numero più alto, pari a 70, perché sono stati caricati oggi sul sistema dati relativi agli ultimi 7 giorni. 70 decessi in una settimana sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia».Sul territorio regionale sono stati riscontrati 475 nuovi casi di Sars CoV2 su 5759 tamponi effettuati, pari all'8,24% del campione totale. 161 sono i nuovi contagiati nel barese. Dall'inizio della pandemia sono invece 202.347 i pugliesi che si sono ammalati.Di seguito il riepilogo per provincia di residenza:79008 Area Metropolitana di Bari37359 Provincia di Foggia31245 Provincia di Taranto19727 Provincia Bat19344 Provincia di Lecce14674 Provincia di Brindisi698 relativi a residenti fuori regione292 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 50.464 positivi al virus (766 in meno, per fortuna, rispetto al bollettino del lunedì), con 48.214 pugliesi che si stanno curando in isolamento domiciliare (il 95,6%). In ospedale sono invece ricoverate 2240 persone, con 258 posti occupati in terapia intensiva, ben al di sopra della soglia oltre cui far scattare l'allarme. Nell'ospedale Covid in Fiera del Levante sono stati aggiunti altri posti. Una situazione che si è fatta molto pesante.I guariti sono stati, nelle ultime ore, 1171. Il computo è quindi salito a 146.892 da inizio emergenza sanitaria.A Giovinazzo, con il dato fermo al 30 marzo, si sono ammalate 1002 persone ed 835 sono state le guarigioni. Attualmente ci sarebbero 154 positivi al Sars CoV2 sul territorio regionale, mentre sono 13 le vittime da inizio pandemia.