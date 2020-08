Coronavirus, superati i 5.000 casi in Puglia dall'inizio della pandemia

Il totale di casi positivi nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Nessun decesso nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 5.025 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione domenica 23 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 15:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 1591,dei quali hanno avuto esito positivo:nell'Area metropolitana di Bari, 9 in provincia di Foggia, 7 nel brindisino, 4 nel leccese, due nella Bat.«Il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 11 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si registrano 2 rientri dall'Albania, 6 contatti stretti di casi già presi in carico e altri 3 per i quali sono attualmente in corso le attività di verifica e di tracciamento» ha spiegato il direttore generale della Asl Bari1641 Area Metropolitana di Bari1313 Provincia di Foggia690 Provincia di Brindisi647 Provincia di Lecce405 Provincia Bat293 Provincia di Taranto36 relativi a residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 283.415 test.(due nelle ultime ore)., il 15.5% dei quali è ricoverato in ospedale (72) mentre l'84.5% (395 persone) è in isolamento domiciliare. Quattro pazienti sono al momento in terapia intensiva.Non è stato registrato alcun decesso nelle ultime ore. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò stabile a161 Provincia di Foggia153 Area Metropolitana di Bari81 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione