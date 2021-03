Coronavirus, superati i 4800 morti in Puglia

I dati delle ultime 24 ore

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo non aggiornato

Sono 4.804 le vittime pugliesi del Covid-19, dopo iregistrati nelle ultime ore, 18 nel barese, 8 nel tarantino, 6 nel Basso Salento, 6 nella Bat, 4 nel brindisino, 1 in provincia di Foggia. Il totale dei pazienti deceduti nell'Area Metropolitana di Bari è quindi salito a 1607.Nelle ultime ore sono stati 1962 i contagi emersi dall'analisi di 13.847 tamponi (un record) pari al 14,17% del totale. Di seguito la ripartizione dei nuovi casi suddivisi per provincia:767 Area Metropolitana di Bari329 Provincia di Taranto284 Provincia di Lecce195 Provincia Bat195 Provincia di Foggia185 Provincia di Brindisi6 casi di provincia di residenza non nota1 caso di residenti fuori regioneDall'inizio dell'epidemia sono 193.012 i pugliesi che hanno contratto il Sars CoV2 (il 10.31% del campione totale).Attualmente ci sono sul territorio regionale 46.857 positivi (+81) e 44.757 sono i pugliesi che si stanno curando a casa. Tornano ad essere 2100 i posti letto occupati nei reparti Covid.I guariti sono stati 1830 nelle ultime ore e il totale è salito a 141.343 da inizio emergenza sanitaria.Gli attualmente positivi sul territorio cittadino restano ufficialmente 144 (il riferimento è al 24 marzo). Ben 951 giovinazzesi hanno contratto il virus da inizio pandemia e 796 sono coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle. Le vittime sono state 11: il più giovane aveva 57 anni e il più anziano 91.