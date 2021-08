Coronavirus, superati i 2500 attualmente positivi in Puglia

Decessi

Sonogli attualmente positivi al Covid in Puglia, 2491 dei quali si stanno curando a casa. I ricoverati sono saluti a 94 (+2) nelle ultime 24 ore e sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, ora 12 rispetto ai 9 dell'ultimo rilevamento.Dati che testimoniano inequivocabilmente la nuova avanzata del virus, supportati anche dai nuovi 213 casi 831 nell'Area Metropolitana di Bari) emersi dall'analisi di 11623 tamponi, pari all'1,83% del campione totale.Da inizio pandemia sono 256.468 i pugliesi infettatisi e 247.212 pazienti sono guariti (78 nelle ultime ore).La nostra regione ha fatto registrare un decesso nel brindisino nelle ultime ore. I morti per Covid in Puglia salgono così a 6671 così suddivisi:2277 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto723 Provincia Bat678 Provincia di Lecce391 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato giovinazzese sarà aggiornato nelle prossime ore.