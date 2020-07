Coronavirus, solo 18 persone ancora ricoverate negli ospedali pugliesi

come comunicato nel bollettino regionale diramato dall'Ente regionale nella serata di ieri, 6 luglio. Su 727 tamponi, nessuno ha dato esito positivo. Il numero degli infetti da inizio emergenza sanitaria resta pertanto invariato a 4.536 su 188.969 test rino-oro-faringei effettuati. I contagiati nella Città Metropolitana di Bari sono stati sin qui 1.493, di cui 9 a Terlizzi.Il dato confortante è quello dei ricoverati,In Puglia non si sono registrati nemmeno nuovi decessi e fortunatamente il numero delle vittime è fermo ormai da qualche giorno a 545. Nella ex provincia di Bari sono morte 151 persone ed una di esse era un 91enne giovinazzese, deceduto il 26 marzo scorso.La situazione attuale vede ancora la presenza di 93 persone positive in regione, nessuna delle quali è di Giovinazzo, città libera da infetti dal 24 giugno scorso. I ricoverati, come anticipato, sono scesi nelle ultimementre 75 pazienti si stanno curando a casa in isolamento domiciliare. Le terapie intensive sono vuote dal 22 giugno.La splendida notizia è che in Puglia su 4.536 casi accertati di Covid-19,sono totalmente guarite (10 a Giovinazzo).