Coronavirus, solidarietà: raccolti beni alimentari per il SerMolfetta

Si allunga la lista delle istituzioni, delle aziende, ma anche e soprattutto dei privati che scendono in campo con finanziamenti, donazioni e iniziative di vario tipo contro l'emergenza. E fra contagiosi ambasciatori di solidarietà ci sono anchedi unadi Modugno.«In un momento di grossissime difficoltà anche economiche, per tutti - spiega, dipendente di Giovinazzo, che ha messo in piedi la raccolta di beni alimentari (le donazioni, nonostante lo stabilimento sia operativo in forma ridotta e in regime di smart working si sono susseguite a ritmo vertiginoso, nda) - non era scontato che potessimo riuscire a fare così tanto». E invece questihanno dimostrato di avere un cuore enorme.Tutto il ricavato - generi alimentari, pasta, olio, biscotti, zucchero, latte, scatolame in genere, ma anche prodotti per i più piccoli (omogeneizzati, pappe, minestre e molto altro) è stato consegnato aled al suo presidenteche potrà utilizzarlo come meglio crede. Tutti i prodotti donati saranno raccolti in pacchi alimentari consegnati alle famiglie dell'area a nord di Bari che hanno più bisogno in questo momento particolarmente difficile.«È stato faticoso ed emozionante - dice Digiaro - vedere la collaborazione di tanti colleghi». D'altronde l'aiutarsi l'un l'altro è la migliore medicina nei momenti bui perché la speranza e la fiducia negli altri scalda i cuori. «Non dobbiamo fermarci. Il nostro - conclude - vuole essere».