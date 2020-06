Coronavirus, quinto giorno consecutivo senza contagi nel barese

CONTAGIATI PER PROVINCIA

DECESSI NELLE PROVINCE PUGLIESI

SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

La Regione Puglia ha comunicato che nella giornata nelle ultime ore è stato riscontrato un solo caso di positività al Covid-19 su 1.684 tamponi effettuati, che portano il totale dei test oro-rino-faringei a 171.968. I contagiati da inizio emergenza sanitaria salgono così a 4.531.un dato davvero confortante.Non ci sono state vittime nelle ultime ore, col totale fortunatamente fermo aDi seguito vi proponiamo il consueto specchietto riassuntivo sul numero dei contagiati e dei deceduti.1491Città Metropolitana di Bari1170 Provincia di Foggia659 Provincia di Brindisi521 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione155 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneNella nostra regione ci sono attualmente 153 positivi (nessuno è di Giovinazzo), dato in ulteriore discesa rispetto agli ultimi rilievi. A casa si stanno curando 126 paucisintomatici, mentre in ospedale sono ricoverati 27 pazienti con Covid-19. Nessuno di essi è in terapia intensiva. I guariti aumentano ancora: su 4.530 persone contagiate in Puglia da inizio emergenza sanitaria, ben 3.835 si sono lasciate il virus alle spalle.