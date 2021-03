Coronavirus, oltre duemila casi in Puglia nelle ultime ore. Situazione difficile

37 morti

Il dato pugliese attuale

Così a Giovinazzo

Nuova preoccupante impennata dei contagi in Puglia, nonostante la zona rossa istituita dallo scorso 15 marzo. Nelle ultime ore sono stati 2033 i nuovi contagiati su 12.807 tamponi effettuati, pari al 15,87% del campione totale. Una percentuale da settimane decisamente sopra la media nazionale. I nuovi casi nel barese sono stati ben 858 e da inizio pandemia nell'Area Metropolitana di Bari si sono ammalate 71.865 persone. Il totale dei pugliesi che hanno contratto il Sars Cov2 è salito ieri a 182.779.La giornata di ieri ha purtroppo fatto registrare altri 37 decessi: 13 in Capitanata, 12 nel barese, 7 nel tarantino, 4 nel Basso Salento, 1 nel brindisino. Il computo delle vittime dal marzo 2020 è quindi salito a 4606. Questo il riepilogo per provincia di residenza:1521 Area Metropolitana di Bari1238 Provincia di Foggia612 Provincia di Taranto535 Provincia Bat382 Provincia di Lecce244 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaIn Puglia ci sono attualmente 44.177 positivi al virus e 42.184 sono coloro i quali si stanno curando in casa. In ospedale sono aumentati i ricoveri (+5 rispetto al bollettino del mercoledì), con 1993 posti letto occupati. 227 sono le persone che lottano in terapia intensiva.A Giovinazzo sono state contagiate dal marzo dello scorso anno ben 920 persone e 779 sono guarite, mentre 11 sono stati i decessi accertati. Attualmente ci sono 111 persone positive al Covid-19 sul territorio comunale.