Coronavirus, nessun nuovo positivo nel barese

NESSUN DECESSO NELLE ULTIME ORE

IL DATO PUGLIESE

È salito a 4.609 il numero complessivo delle persone che sono state infette in Puglia dal Covid-19 da inizio emergenza sanitaria. Lo ha comunicato l'Ente regionale nel consueto bollettino del pomeriggio di ieri, 30 luglio. Sono stati riscontratisui 2.441 tamponi effettuati nelle ultime ore.Nella ex provincia barese, a cui Giovinazzo appartiene, non si sono registrate nuove positività al virus ed i contagiati totali restano 1.503, di cui 11 a Giovinazzo.Buone notizie sul fronte delle vittime da Covid-19: nessun pugliese è deceduto nelle ultime 24 ore e il computo delle persone morte in regione resta di 551, dei quali 152 nella Città Metropolitana di Bari ed 1 a Giovinazzo (il 26 marzo scorso).Attualmente in Puglia ci sono 94 persone positive al virus, 77 delle quali in isolamento domiciliare (una nella nostra cittadina, ma non è un residente) e 17 ricoverate in ospedale. I guariti sono saliti di una unità nelle giornata di ieri: sono 3.964 su 4.609 persone colpite (10 a Giovinazzo).