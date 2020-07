Coronavirus, nessun nuovo contagio. In Puglia i positivi restano 68

SITUAZIONE ATTUALE STABILE

Ancora una giornata, quella appena trascorsa in Puglia. A renderlo noto il consueto bollettino regionale che racconta di 2.496 test rino-oro-faringei di cui nessuno ha dato esito positivo. Le persone contagiate da inizio pandemia restano quindi 4.541 su 207.413 tamponi effettuati. Attualmente in Puglia ci sono solo 68 persone positive e nessuna di esse è terlizzese. Il numero di persone infettatesi nella Città Metropolitana di Bari da quando è iniziata l'emergenza sanitaria sono 1.494, di cui 11 a Giovinazzo.Non si sono registrati nuovi decessi per il secondo giorno consecutivo ed il numero delle vittime pugliesi resta diDi essi 151 risiedevano nella ex provincia barese ed unoIn totale, dunque, ci sono ancora 68 positivi in Puglia, dato che non si è modificato nelle ultime 48 ore. Inalterato anche il numero di pazienti ricoverato in ospedale (10) e quello delle terapie intensiva, a zero dal 22 giugno. I guariti sono 3.926 su 4.541 casi verificati