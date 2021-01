Coronavirus: nelle ultime ore in Puglia registrati 10 morti, 334 nuovi contagi e 435 guariti

La situazione in Puglia

Nessun aggiornamento su Giovinazzo

In Puglia sono stati registrati nelle ultime ore ben 10 decessi riconducibili al Covid-19: 5 in Capitanata, 3 nel barese, 1 nel tarantino, 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono morte 2491 persone, 752 delle quali risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari, 6 a Giovinazzo.Nella nostra regione sono stati riscontrati 344 nuovi contagi da Sars Cov 2, 114 dei quali nell'Area Metropolitana di Bari, su 2021 tamponi effettuati, con la percentuale che è salita ancora al 17,02% ed è solo di poco inferiore a quella nazionale del 17,60%.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1053380 test, dai quali sono emersi complessivamente 92703 casi di positività (l'8.80% del campione totale).Attualmente ci sono in Puglia 53.812 positivi al virus, ben 101 in meno rispetto al precedente rilevamento. Di questi, 52.170 si stanno curando a casa e 1503 sono invece ricoverati in ospedale, un dato in crescita di 27 unità. Tra di essi ci sono anche i 139 che lottano in terapia intensiva.Un dato confortante è infine quello dei guariti che, da inizio pandemia, sono 36.400 in Puglia, con 435 persone che si sono lasciate il virus alle spalle nelle ultime 24 ore.A Giovinazzo non vi sono aggiornamenti dalla fine di dicembre. E pertanto ufficialmente i positivi sono 199, mentre sono circa 400 le persone che hanno contratto il virus. Le vittime accertate sono 6.