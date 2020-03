Coronavirus, incontro tra sindaco e associazioni sportive per le nuove regole da seguire

Si è tenuto ieri sera, 5 marzo, a Palazzo di Città, l'incontro tra l'Amministrazione comunale di Giovinazzo e le associazioni sportive sulle nuove regole da seguire in tema di Coronavirus. Diventa fondamentale per gli operatori, i tecnici e gli atleti attenersi alle stringenti norme governative in tema di tutela della salute pubblica per evitare il diffondersi del contagioIl Sindaco, Tommaso Depalma, ha così commentato la riunione tenutasi nell'Aula Consiliare con i vertici delle associazioni sportive: «Si è convenuto di rispettare quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, unitamente ad altre misure precauzionali:Ovviamente - ha proseguito - tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste dal decretoLe società di volta in volta valuteranno eventuali sospensioni della sola attività sportiva di base mentre l'attività agonistica proseguirà regolarmente con l'attuazione delle misure precauzionali anzidette. Confidiamo nel senso di responsabilità di ognuno», è stata la sua conclusione.Non sarà semplice per le nostre squadre e per i singoli atleti di discipline individuali giocare o esibirsi senza il sostegno del pubblico amico, ma da parte delle compagini giovinazzesi è emerso un grande senso di responsabilità in questo delicatissimo momento per il nostro Paese.A loro l'augurio di ottenere ugualmente importanti risultati.